Manelistii, interzisi in sala Filarmonicii Banatul: "Atentia la imagine este o valoare importanta pentru noi"

Manelistii Jador si Aza Dau Moda au pus in vanzare bilete pentru un concert organizat la Timisoara, in sala Capitol a Filarmonicii Banatul. Dupa ce a aflat acest lucru, directorul Filarmonicii a spus ca un astfel de concert nu a fost aprobat. Organizatorii evenimentului sustin insa ca au avut un acord verbal Jador si Aza Dau Moda organizeaza in perioada urmatoare mai multe concerte in cadrul unui turneu national, iar unul dintre concerte era programat la Timisoara, in sala Capitol a ... citeste toata stirea