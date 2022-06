Manelistul Ionut Printul Banatului, prins drogat la volan pe Calea Torontalului din Timisoara

Manelistul Ionut Printul Banatului a fost prins de politistii din Timisoara in la volanul unei masini neinmatriculate si sub influenta drogurilor.Manelistul a fost prins de politistii care faceau controale in trafic pe Calea Torontalului pentru Festivalul Vest Fest.Politistii Sectiei 4 Timisoara au oprit in trafic pe Calea Torontalului din Timisoara, in data de 11 iunie, in jurul orei 21:55, un autoturism condus de un barbat de 33 de ani. In urma verificarilor efectuate, s-a ... citeste toata stirea