Manelistul Jador, mesaj pentru primarul Timisoarei. "Sunt tigan, dar eu am facut un master, am incercat sa-mi depasesc conditia"

Intr-un mesaj video, manelistul Jador il acuza pe Dominic Fritz, primarul Timisoarei, pentru decizia de a interzice concertul pe care urma sa il sustina alaturi de Aza Dau Moda pe 17 mai, de la Filarmonica Banatului. Jador si Aza Dau Moda ar fi trebuit sa concerteze in sala Capitol a Filarmonicii Banatul, in data de 17 mai 2022. Biletele au fost puse in vanzare, insa in urma unei postari pe Facebook a Roxanei Iliescu, consilier local de la Pro Romania, s-a creat o adevarata isterie la Timisoara, ... citeste toata stirea