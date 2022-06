Manifestarea ecologica sociala, de ziua Ziua Europeana a Parcurilor, la USAMVB Timisoara

Facultatea de Agricultura din cadrul USAMVB Timisoara a organizat in manifestarea ecologica Ziua Europeana a Parcurilor (EDoP), sub sloganul "regandim, restauram, reconectam".Scopul a fost informatarea studentilor despre importanta protejarii capitalului natural si conservarii biodiversitatii. Evenimentul a adus fata in fata cadre didactice, specialisti din domeniul stiintelor vietii, administratori de arii protejate, dar si studenti de la specializarile Biologie, Ingineria mediului si ... citeste toata stirea