Pe 24 ianuarie 2023, la fel ca in fiecare an, Institutia Prefectului Judetului Timis organizeaza, in fata sediului IPJ Timis, la Monumentul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, manifestari militare si religioase cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Romane. Iata care va fi programul ceremoniei din acest an:10:00 - 10:05 Realizarea dispozitivului si intampinarea persoanei oficiale:- prezentarea ... citeste toata stirea