Manifestatie in semn de solidaritate cu poporul ucrainean, la Timisoara

Sambata, 26 februarie, peste 200 de persoane au iesit in strada la Timisoara pentru a-si exprima solidaritatea fata de ucraineni. Cu drapelul Ucrainei si diverse pancarte in brate, acestia si-au aratat furia si indignarea vizavi de inceperea razboiului in tara vecina si de actiunile presedintelui rus, Vladimir Putin."Fara razboi!", "Vrem pace!", "Stop Putin!" sau "Slava Ucrainei" sunt cateva dintre mesajele transmise de cei care s-au adunat, incepand cu ora 17, in Piata Operei.Desi sunt ... citeste toata stirea