Manipulare in campania lui Fritz

De cateva zile, in Timisoara au aparut mai multe bannere care dezinformeaza si manipuleaza alegatorii. Afirmatia tiparita pe bannere: "76% dintre timisoreni au participat la evenimentele din anul Capitalei Europene a Culturii" nu are nici o acoperire in datele statistice oficiale. Este doar o dezinformare menita sa arate ca administratia USR si Dominic Fritz chiar au facut ceva. Si, cum suntem in campanie electorala, se urmareste si "prostirea" timisorenilor.Cum mesajul nu este unul pur ... citește toată știrea