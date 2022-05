Mara Bugarin, o tanara actrita din Timisoara, in filmul care a castigat Un Certain Regard 2022, la Cannes

Mara Bugarin o tanara de 21 de ani din Timisoara, studenta la teatru, face parte din distributia filmului Metronom, care a castigat sectiunea Un Certain Regard 2022, la Cannes, vineri, si are in centrul actiunii relatia de dragoste dintre doi liceeni, in Romania comunista, in anul 1972.Metronom inseamna debutul Marei in cinematografie, dar ea joaca de la varsta de 10 ani, in diferite spectacole la Teatrului German de Stat din Timisoara. Tanara actrita a absolventa a prestigiosului Liceu ... citeste toata stirea