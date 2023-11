Universitatea de Vest din Timisoara va invita sa participati la unul dintre evenimentele speciale organizate anual - "Maratonul de Antreprenoriat" - o editie care va avea loc vineri, 10 noiembrie, incepand cu ora 9:30, in Aula Magna a universitatii.In cadrul acestui maraton de inovatie si inspiratie veti avea ocazia sa intrati in contact cu experti in domeniul antreprenoriatului, sa ascultati povesti de succes ale unor antreprenori de renume si sa dobanditi cunostinte si strategii valoroase ... citeste toata stirea