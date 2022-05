Marcel, fostul iubit al Iulianei, mama care s-a aruncat cu copiii de pe bloc in Timisoara, a transmis o scrisoare publica

Fostul iubit al Iulianei, mama din Timisoara care s-a aruncat de pe bloc impreuna cu cei doi copii, nu a vrut sa vorbeasca dupa tragedia intamplata, insa a venit cu o scrisoare publica:"Vreau sa multumesc familiei lui Alex, in special mamei lui, prezenta mea aici se datoreaza ei.Vreau sa multumesc familiei Iuliei, in special mamei ei, pentru tot ajutorul care mi l-a oferit in cresterea copiilor, clatite, gogosi cu dulceata, ore, zile, saptamani din viata ei.Familiei mele.Iulia, acest om ... citeste toata stirea