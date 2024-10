Mare agitatie la Universitatea de Vest din Timisoara

Plin de tineri astazi in holul Universitatii de Vest. Majoritatea acestora "adulmecau" joburile oferite de diferite companii care si-au prezentat oferta.Este vorba despre o noua editie din seria evenimentelor de networking utile in parcursul profesional al studentilor si absolventilor UVT, desfasurata sub genericul "Career Days UVT 2024", organizata in zilele de 8 si 9 octombrie 2024 (in spatiile centrale din sediul principal, V. Parvan nr 4). Evenimentul de networking a fost deschis astazi, ... citește toată știrea