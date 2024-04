Marea goana dupa acte! Pretendentii la Primaria Lugoj pot incepe oficial sa isi depuna dosarele

Biroul Electoral Judetean Timis a anuntat ca partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor parlamentare, aliantele politice, aliantele electorale si candidatii independenti, vor putea depune spre inregistrare propunerile de candidaturi pentru autoritatile administratiei publice locale din acest an incepand de marti, 16 aprilie, pana in data de 30 aprilie ora 23:29, la sediul biroului electoral de circumscriptie, in scris.Cei care doresc sa candideze trebuie sa depuna ... citește toată știrea