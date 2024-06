Maria Grapini a supervizat, la Nuremberg (Germania), masurarea celui mai lung brau romanesc din lume. Eurodeputatul a donat, la randul sau, trei braie tesute care au contribuit la lungimea totala de 1667,41 metri!

In calitate de invitat special, europarlamentarul Maria Grapini a participat, duminica, 23 iunie, la Nuremberg (Germania), la actiunea intitulata "Braul care ne uneste", organizata de Centrul Cultural Romano-German "Dumitru Dorin Prunariu", in colaborare cu Asociatia Dacia.Potrivit eurodeputatului Grapini, in cadrul acestui eveniment, s-a masurat lungimea braului compus din braiele trimise de romani din intreaga lume, cu scopul de a intra in Cartea Recordurilor."Sunt mandra ca sunt roman! ... citește toată știrea