Europarlamentarul PUSL, Maria Grapini, membru in grupul S&D, a fost prezent, miercuri seara, la Gala Binelui pentru copii cu dizabilitati, organizata de Fundatia Star of Hope Romania, in parteneriat cu Primaria Municipiului Iasi si Star of Hope International Suedia."In aceasta seara, am participat la Gala Star of Hope Romania, la Iasi. Asociatia se ocupa de imbunatatirea calitatii vietii, in special a copiilor cu dizabilitati! Felicitari, Organizatiei, pentru proiectele si munca depusa! Am ... citeste toata stirea