Maria Grapini avertizeaza in privinta efectelor nocive, ale consumului de zahar, asupra sanatatii

Europarlamentarul PUSL, Maria Grapini, membru in grupul S&D, a reiterat necesitatea unei preventii mai eficiente in privinta reducerii consumului de zahar, consum care afecteaza puternic sanatatea cetatenilor."Intentia a fost buna pentru ca, in toata statele Uniunii Europene, s-a pus problema scaderii consumului de zahar, avand in vedere efectul nociv asupra sanatatii. Exista retete in toata lumea la diferite produse si, ca atare, trebuie verificat daca retetele se respecta. Se putea insa ... citește toată știrea