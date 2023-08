Maria, micuta de 7 ani pierduta in apele Muresului, in tragedia din Periam Port, a fost gasita. La aproape 4 luni de la tragedia ce a dus la moartea a doi copii si doi adulti, trupul fetitei de 7 ani care a cazut in Mures alaturi de fratele si tatal ei ar fi fost descoperit. Apele Muresului au scazut, astfel incat mai multe ramasite umane au iesit la iveala pe o insula din zona Seitin, in judetul Arad.Conform primelor informatii hainele gasite in apropierea unui ... citeste toata stirea