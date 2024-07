Maria Rogobete este noua presedinta a Lions Club "Ana Lugojana"

Maria Rogobete, poet, prozator si jurnalist, este noua presedinta a Lions Club "Ana Lugojana". Ea a preluat stafeta de la colega sa, Adina Velici, iar madatul in slujba comunitatii a inceput de la 1 iulie."Sunt fericita ca fac parte din organizatia locala a clubului Lions Ana Lugojana. De mic copil m-am implicat in actiuni de voluntariat, apoi in liceu, dar mai ales la facultate. Multumesc colegelor de la Lions Ana Lugojana pentru prietenie, respect si incredere, cu siguranta vom face mai ... citește toată știrea