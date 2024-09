Marilen Pirtea analizeaza guvernul actual: "Adevarata suparare a lui Marcel Ciolacu se explica prin neputinta de a egala performanta guvernarii Ciuca"

Marilen Pirtea, senator liberal de Timis, analizeaza activitatea actualului guvern, condus de Marcel Ciolacu, intr-o alianta PSD - PNL, si avertizeaza ca in acest moent absorbtia de fonduri europene s-a limitat la rambursari din Cadrul Financiar Anual."Conform avertizarii date de Consiliul Fiscal, absorbtia de fonduri europene in primele opt luni din anul 2024 s-a limitat la rambursari din Cadrul Financiar Multianual 2014-2020 in valoare de 2,5 miliarde de euro. In primele opt luni ale anului ... citește toată știrea