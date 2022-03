Marilen Pirtea considera ca Romania este in pozitia de a cere aderarea la Schengen si liberalizarea regimului de vize al SUA

Marilen Pirtea, deputat PNL Timis si rector al Universitatii de Vest din Timisoara, considera ca Romania ar fi in pozitia de a cere aderarea la spatiul Schengen si chiar liberalizarea regimului de vize pentru Statele Unite ale Americii. Liberalul considera ca tara noastra merita aceste beneficii in urma pozitionarii in legatura cu razboiul din Ucraina, in acord cu UE si NATO."Aceste zile de razboi nedorit aduc o clarificare politica importanta pe scena internationala, prin modul in care ... citeste toata stirea