Marinimia unui localnic si iscusinta pompierilor au salvat un catel cazut intr-o fantana adanca de 10 metri

Un catel care a cazut, joi, intr-o fantana adanca de 10 metri, a fost salvat de pompierii din Arad, chemati in ajutor de un localinic care ii auzise latratul. Animalul a fost eliberat in siguranta si a ramas in grija localnicilor din Semlac."Marinimia unui localnic din Semlac si iscusinta pompierilor aradeni au fost ingredientele retetei de succes pentru ca un catel cazut intr-o fantana adanca de 10 metri sa primeasca o a doua sansa la viata. Totul s-a intampla in ... citeste toata stirea