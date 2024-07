Marius Lulea a venit de la Bucuresti, la Timisoara, sa explice cum AUR va construi un milion de locuinte pentru romani

Prim-vicepresedintele Marius Lulea, al Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), s-a aflat la Timisoara, vineri, 12 iulie, unde a tinut o conferinta de prezentare a modului in care va fi implementat Planul Simion, prin care presedintele AUR si-a propus sa construiasca anual 100.000 de case la un pret incepand de la 35.000 de euro. In total 1.000.000 de case in 10 ani."Avem 2 milioane de romani care abia reusesc sa supravietuiasca de la o luna la alta. Ei au inceput cu o rata la banca de 500 RON, ... citește toată știrea