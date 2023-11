In data de 24 noiembrie, politistii locali din Arad au intervenit in scopul prevenirii unui act sinucigas, solicitand sprijinul ambulantei pentru transportarea la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad a unei persoane care a incercat sa se sinucida.Astfel, aflat in patrulare in jurul orei 24:00, in cartierul Micalaca, echipajul a identificat o persoana foarte agitata, ce umbla haotic gesticuland si urland, in timp ce a scos dintr-un ghiozdan pe care il purta ... citeste toata stirea