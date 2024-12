Marsul Eroilor, editia XIX. Pentru ca sacrificiul sa nu fie uitat

"In fiecare an pornim impreuna pe un drum al memoriei si al recunostintei. Marsul Eroilor este mai mult decat o simpla traditie - este un gest de respect fata de cei care in Decembrie 1989 au avut curajul sa infrunte dictatura si sa ne deschida tuturor calea catre libertate. In valtoarea prezentului, cu atatea evenimente care ne distrag atentia si atata zgomot de fond, uitam adesea de sacrificiul celor care ne-au oferit sansa sa vorbim, sa votam, sa comentam, sa fim noi insine, sa fim liberi", ... citește toată știrea