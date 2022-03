Marsul pentru viata 2022, in Timisoara si Resita

Sambata 26 martie, cultele religioase din Timis si din Caras Severin, impreuna cu organizatiile crestine pro-viata, au desfasurat traditionalul Mars pentru viata 2022, in Timisoara si in Resita.Evenimentul a avut loc in mai multe orase din Romania cu mesajul "Egalitate, echitate si sprijin - din prima secunda si intreaga viata".A fost cea de-a 12-a editie si reprezinta punctul culminant al Lunii pentru viata.In Timisoara, marsul a inceput, la ora 11.30, din fata Bisericii greco-catolice ... citeste toata stirea