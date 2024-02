Marsul petru viata, la Timisoara, in Luna pentru viata

Perioada 1-31 martie este considerata luna pentru viata, reprezentand un concept consacrat de sustinatorii pro viata, pentru a atrage atentia asupra importantei salvarii, protejarii si imbunatatirii vietii din prima secunda a conceptiei.In aceasta luna, in Timisoara si in numeroase localitati din tara si din Republica Moldova vor fi organizate multiple activitati dedicate constientizarii si implicarii participantilor si a societatii in construirea unui viitor pro-viata.In acest context, ... citește toată știrea