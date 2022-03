Martie - Luna pentru viata, in Banatul Montan

In perioada 1-31 martie 2022, cu binecuvantarea preasfintitului parinte Lucian, episcopul Caransebesului, Asociatia Tinerilor Ortodocsi din Banatul de Munte desfasoara Luna Pentru Viata in Banatul de Munte, cu tematica "Egalitate, echitate si sprijin - din prima secunda si intreaga viata".Aflata la cea de-a saptea editie de desfasurare, in judetul Caras-Severin, Luna Pentru Viata reprezinta un lant de activitati si evenimente, cu caracter social, educational, cultural si duhovnicesc, care au ... citeste toata stirea