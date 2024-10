Martin Luther King si Timisoara?

Un tabel provenit de la municipalitatea timisoreana ridica un mic semn de intrebare cu privire la nomenclatorul strazilor din oras. Cetatenii care se cauta pe tabelul cu strazile incluse in programul "insulelor de reciclare digitalizate" afla cu surprindere ca una dintre cele 50 de insule care vor sosi in curand in oras, cea cu numarul 101, va fi amplasata pe "strada Eugen de Savoya colt cu Martin Luther King". Interesant loc, atata doar ca in Timisoara nu exista strada Martin Luther King, ci ... citește toată știrea