Martisor incendiar! Peste 100 de hectare mistuite de foc in zona Lugoj-Faget

In primele cinci zile ale acestei luni, la nivelul judetului Timis s-a solicitat interventia pompierilor in urma producerii a 19 incendii de vegetatie uscata.Astfel, pompierii timiseni au intervenit, miercuri, 5 martie, pentru stingerea si lichidarea a 10 incendii de vegetatie uscata.Suprafata totala incendiata a fost de aproximativ 133 hectare de vegetatie uscata si maracinis.Cele mai semnificative incendii de vegetatie uscata si maracinis s-au produs in zona Lugojului si imprejurimile ... citește toată știrea