Masina a Politiei locale implicata intr-un accident cu masina unui belgian. Politistii au fost transportati la spital

In dupa-amiaza zilei de 12 iulie, in jurul orei 14,35, a avut loc un accident, pe strada Cocorilor din municipiu.Un autoturism condus de un cetatean belgian de 35 de ani, care se deplasa pe Strada Cocorilor, sens de mers P-ta UTA - str. Dr. Aurel Ardelean (fosta Padurii), a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 34 de ani, din Arad, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean.In urma impactului, soferul si pasagerul ... citeste toata stirea