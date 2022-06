Masina in flacari la iesirea din Timisoara. Coloana de fum se vedea de la mare distanta. Video

TIMISOARA. Incendiu pe soseaua ce leaga Timisoara de Sag, miercuri dupa-amiaza. O masina a fost cuprinsa de flacari in dreptul fostei gropi de gunoi de la Parta.Focul a izbucnit pe cand autoturismul era in mers. Soferul a vazut flacarile iesind de sub capota si a tras imediat pe dreapta, a sarit din masina si, impreuna cu alt conducator auto care a oprit sa-l ajute, a incercat sa stinga incendiul cu un extinctor. Din pacate, insa, au fost nevoiti sa se indeparteze, intrucat valvataia s-a ... citeste toata stirea