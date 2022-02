Un accident grav a avut loc intr-o localitate din judetul Timis. O masina a fost lovita in plin de o locomotiva.Un barbat in varsta de 54 de ani a condus un autoturism pe DC 62, dinspre localitatea Remetea Mare inspre localitatea Ianova, iar la pasajul CFR Ianova a intrat in coliziune cu o locomotiva, condusa de un barbat in varsta de 24 de ani care se deplasa pe directia Topolovatu Mare ... citeste toata stirea