Masina oprita de politisti cu focuri de arma. Soferul transporta 8 imigranti, dinspre Arad, spre Timisoara

Politistii au reusit sa opreasca cu focuri de arma o masina care transporta 8 imigranti, dinspre Arad, spre Timisoara. Dintre cei 8 doar 5 au fost prinsi, si soferul masinii. Trei imigranti au reusit sa fuga.Autoturismul pe care politistii de la Biroul Autostrazi au vrut sa il opreasca in cadrul unei razii, noaptea trecuta, venea dinspre Arad si se indrepta spre Timisoara. La semnalul politistilor, soferul a accelerat, iar agentii au pornit in urmarirea lui.La intrarea in Timisoara, masina ... citește toată știrea