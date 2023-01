Masina proiectata intr-un stalp din cauza unei soferite neatente, la Sannicolau Mare. Doua persoane ranite

Potrivit politistilor, accidentul s-a produs in momentul in care o femeie, in varsta de 47 de ani, care conducea un autoturism pe strada Andrei Saguna din Sannicolau Mare, nu a respectat semnificatia indicatorului oprire, iar la intersectia cu strada Horia a intrat intr-o masina condusa de un barbat in varsta de 32 de ani.In urma impactului, autoturismul acestuia a fost proiectat intr-un stalp electric. De asemenea, soferita vinovata de producerea accidentului, precum ... citeste toata stirea