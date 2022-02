Masina rasturnata intr-un sant pe autostrada Timisoara - Lugoj. Oameni raniti

TIMIS. Accident sambata dupa-amiaza pe autostrada Timisoara-Lugoj, in urma caruia doi oameni au ajuns la spital.Soferul in varsta de 38 de ani a unui autoturism, in care se aflau alte doua persoane, circula de la Timisoara catre Lugoj. La un moment dat acesta a pierdut controlul volanului, a parasit carosabilul, iar masina s-a rasturnat in afara soselei de mare viteza."Un autoturism a acrosat cabina SOS si s-a rasturnat peste parapetul marginal, in sant. Banda 1 si banda de urgenta sunt ... citeste toata stirea