Masini clasice! "Retro Fest" la Sura din Dumbrava

Sambata, 14 mai 2022, sub deviza "Let's take it retro!", in comuna timiseana Dumbrava va avea loc un eveniment automobilistic inedit.La Restaurantul "Sura" (Dumbrava nr. 174) din localitate vor putea fi admirate peste 40 de automobile de epoca, majoritatea romanesti.Alaturi de gazdele din Dumbrava, organizator al manifestarii este cunoscutul colectionar de masini retro romanesti, ing. Iulian Zaiba, proprietarul Muzeului Auto Banat din Lugoj, muzeu care cuprinde zeci de masini mai vechi de 30 ... citeste toata stirea