Masini furate, depistate de politistii de frontiera din Timis, la intrarea in tara

TIMISOARA. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Foeni, judetul Timis, au descoperit doua autoturisme in valoare de 20.000 de euro si respectiv 9000 euro, cautate de autoritatile din Italia si Suedia.Primul a fost un cetatean sarb de 23 de ani care s-a prezentat sambata la Punctul de Trecere de la Foeni, la volanul unui autoturism marca Mercedes CLA.La controlul de frontiera, in urma verificarilor in bazele de date, s-a constatat ca masina figureaza ca "bun ... citeste toata stirea