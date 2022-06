Masinile Uber, acum si la Arad

Aplicatia Uber devine disponibila in Arad, compania fiind acum prezenta in 18 orase din Romania: Bucuresti, Timisoara, Cluj-Napoca, Brasov, Iasi, Constanta, Craiova, Galati, Pitesti, Ploiesti, Oradea, Braila, Sibiu, Buzau, Bacau, Ramnicu Valcea, Alba Iulia si Arad.Uber BV Filiala Bucuresti SRL, societatea romaneasca a companiei americane, a raportat venituri de 8,43 milioane de lei in 2021, in scadere cu 40% fata de 2020. Profitul net raportat de ... citeste toata stirea