Restaurantul McDonald's de la Dumbravita a fost ridicat intr-un timp record. Lucrarile au demarat in 14 martie 2023, iar conform autorizatiei termenul de finalizare era de patru luni de la data inceperii. Totul este deja gata, iar McDonald's-ul se va deschide vineri, 9 iunie. Este primul restaurant al cunoscutului lant american din Timis care e in afara Timisoarei.Acesta a fost construit pe strada Conac, in vecinatatea magazinului Kaufland, cu iesirea spre strada principala din Dumbravita. ... citeste toata stirea