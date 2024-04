Meci de infarct! Egalam de doua ori la seturi si dam lovitura in "decisiv": CSM Lugoj - CSM Bucuresti 3-2!

Nimeni nu se astepta la o partida usoara contra redutabilei CSM Bucuresti, singura echipa din Romania care are in palmares un titlu european in Challenge Cup.Dar viata bate filmul! Am fost condusi cu 1-0 la seturi, am egalat 1-1. Am fost condusi din nou, 2-1 la seturi, egalam miraculos si facem scorul 2-2. Pentru ca, in decisv, totul sa para, din nou, pierdut. Dar renastem si de aceasta data, egalam (iarasi!) la 13 si castigam prin KO in ultima repriza: 15-13. Nici un autor de thrillere nu ... citește toată știrea