Meciul calificarii cu Slovacia de miercuri se vede in Piata Libertatii

Iubitorii fotbalului vor avea ocazia miercuri, 26 iunie, sa vada din nou nationala Romaniei la Euro 2024, in Piata Libertatii, pe un ecran mare. De aceasta data este vorba de meciul decisiv pentru calificarea in optimi, impotriva Slovaciei.La fel ca la meciul cu Belgia, de duminica, ecranul se va afla in fata Garnizoanei. Initiativa apartine Asociatiei Druckeria in parteneriat cu primaria.La meciul cu Belgia, in Piata Libertatii au fost aduse 1.000 de scuane din Parcul Rozelor, iar