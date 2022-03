Meciul de fotbal AFC UTA Arad - CS Gaz Metan Medias pazit cu jandarmii din Timisoara

In data de 2 aprilie a.c., incepand cu ora 12.00, pe Arena " Francisc von Neuman", din municipiul Arad, se va desfasura partida de fotbal din cadrul Ligii I de fotbal, dintre echipele AFC UTA Arad - CS Gaz Metan Medias.Gruparea de Jandarmi Mobila "Glad Voievod" Timisoara, alaturi de celelalte institutii cu atributii in domeniu, va lua masuri astfel incat evenimentul sportiv sa se desfasoare in conditii optime de ordine si siguranta publica, asigurand deplasarea in conditii de siguranta a ... citeste toata stirea