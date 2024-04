Medalie de bronz pentru CSS Lugoj la Campionatul National U13

Sectia de judo a Clubului Sportiv Scolar Lugoj, coordonata de profesoarele Andreea Penisoara si Cristina Toth, si-a adaugat in vitrina cu trofee o noua medalie.Performanta a fost obtinuta in cadrul Campionatului National pentru nivelul de varsta U 13, care s-a desfasurat duminica, 21 aprilie, in Sala Polivalenta "Victoria", din Arad.Clubul ... citește toată știrea