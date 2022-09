Medalie de bronz pentru judo-ul lugojean, la europenele de juniori

O performanta de exceptie s-a adaugat joi, 15 septembrie, vitrinei cu trofee a sectiei de judo a Clubului Sportiv Scolar Lugoj.Multiplul medaliat Ioan Dzitac, crescut si format la CSS Lugoj, in prezent component al lotului national de juniori de la Oradea, a urcat pe podiumul Campionatul European U21 (juniori), care se desfasoara intre 15 si 18 septembrie in Cehia, la Praga. Sportivul lugojean, in varsta de 19 ani, a fost medaliat cu bronz, la categoria 66 kg, unde au fost inscrisi 37 de ... citeste toata stirea