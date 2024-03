Medalie europeana! Lugojeanul Ioan Dzitac, evolutie remarcabila la concursul european de Grand Prix Upper Austria

Lugojeanul Ioan Dzitac, legitimat la CSM Oradea, a inceput anul cu o evolutie remarcabila la concursul european de judo Grand Prix Upper Austria, ce a avut loc la Linz, la categoria de 73 de kilograme.Sportivul, de 21 de ani, i-a invins in primul tur pe sarbul Filip Jovanovic, in al doilea pe austriacul Alexander Kasserer, iar in al treilea pe brazilianul Daniel Cargnin.In sferturile de finala, Ioan Dzitac a pierdut in fata lui Adil Osmanov, din Republica ... citește toată știrea