Medalii europene pentru karateka Bogdan Ene

Datorita rezultatelor bune obtinute in acest an, dar si in anii anteriori, sportivul Bogdan Ene (17 ani), legitimat la Clubul Sportiv Municipal Lugoj, component al lotului national, a participat in perioada 9-13 octombrie la Campionatul European din Varsovia, Polonia, unde a reprezentat Romania la categoria de kumite 16-17 ani, -75kg.Karateka a urcat de doua ori pe ... citește toată știrea