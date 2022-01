Medic: "Sectia ATI este plina. Unii dati dovada de multa ignoranta si va ganditi doar la cum sa contraziceti medicii si sa le aratati ca va pricepeti la toate!!"

Medicul ATI Amin Zahra, de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara, afirma, intr-o postare pe Facebook, ca in urma cu o saptamana a predat garda avand putini pacienti, iar acum sectia este plina, in contextul cresterii numarului cazurilor de COVID-19. El relateaza ca printre cei internati a fost si un cuplu, sotia fiind internata pe sectia ATI la 5 minute dupa decesul sotului. Un alt caz, este cel a unui fiu aflat in terapie intensiva, iar tatal sau la morga. Medicul are si un mesaj ... citeste toata stirea