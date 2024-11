Medic timisorean celebru, condamnat la inchisoare cu executare

Dupa un proces care a durat doi ani, Tribunalul Timis s-a pronuntat in dosarul in care un celebru medic timisorean era acuzat de luare de mita in forma continuata. Practic, medicului Marian Gaspar de la Institutul de Boli Cradiovasculare Timisoara i s-a imputat faptul ca ar fi conditionat efectuarea de interventii chirurgicale in schimbul unor sume de bani.Astazi, Tribunalul Timis l-a condamnat pe Marian Gaspar la 3 ani de inchisoare cu executare, fiind obligat si la plata unor importante ... citește toată știrea