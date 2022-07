Medicul Cristian Oancea, managerul Spitalului Victor Babes Timisoara: "Valul 6 al pandemiei de COVID-19 afecteaza in special copiii"

Managerul Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, medicul Cristian Oancea, a declarat ca valul 6 al pandemiei de COVID-19 afecteaza in special copiii, dar si persoanele peste 60 de ani cu riscuri asociate. Medicul a precizat ca in toamna se asteapta la o crestere a cazurilor de Covid.Cristian Oancea a aratat ca in Spitalul de Boli Infectioase Timisoara majoritatea pacientilor internati in zona rosie au varsta mai mica de doi ani."Din pacate, acest val 6 atinge foarte ... citeste toata stirea