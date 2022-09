Medicul Marian Gaspar, arestat preventiv pentru 30 de zile

Marian Gaspar, seful Sectiei Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara, va fi retinut in arest preventiv pentru 30 de zile, a hotarat marti judecatorul de drepturi si libertati al Tribunalului Timis. Luni, acelasi medic a fost ridicat de angajatii DGA si retinut pentru 24 de ore, fiind si audiat in prezenta avocatilor sai.Medicul ar fi fost prins in flagrant, in timp ce primea mita de 1.000 de euro de la un pacient. In total, este acuzat de sase fapte ... citeste toata stirea