Medicul Virgil Musta, achitat de Tribunalul Timis in dosarul in care este acuzat de instigare la abuz in serviciu

Medicul Virgil Musta a fost achitat in prima instanta in dosarul DNA in care a fost acuzat de instigare la abuz in serviciu. Procurorii DNA l-au acuzat ca ar fi determinat trei asistente de la Spitalul "Victor Babes" Timisoara sa efectueze prelevari de probe medicale pentru o firma la care este actionar, s-au soldat cu o absolvire pentru medicul respectiv.Decizia instantei de a-l achita pe Virgil Musta a venit in urma unor analize amanuntite si a unei pledoarii sustinute de avocatul acestuia. ... citește toată știrea